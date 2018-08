Trend devadesátých let se promítl nejen v módě, dotkl se i intimního ochlupení

Trend devadesátých let je stále na vzestupu. Na výsluní se vracejí nejen kdysi módní výstřelky v čele s ledvinkami či úzkými slunečními brýlemi, ale i například hnědé konturovací tužky a modré stíny. Na tom by nebylo nic divného. Móda má neustále tendence sahat pro nápady do minulosti - zajímavostí ale je, že se návrat devadesátek dotkl i intimního ochlupení. Brazilskou depilaci tak předběhl přirozený vzhled.