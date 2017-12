Při výběru knih pro děti platí několik základních pravidel. Když je dodržíte, máte velkou šanci, že svého potomka knihou opravdu potěšíte.

1. Vždy vybírejte knížky úměrně věku dětí, a to jak obsahem, tak i grafickým ztvárněním. Malý třeťáček, i když už umí dobře číst, se jen těžko prokouše složitou knihou se spoustou cizích jmen. A naopak středoškoláka asi již nebude bavit číst pohádky. I když výjimky potvrzují pravidlo. A pokud si nejste jistí, raději kupte knížku, do které malý čtenář rychle doroste.

Knížky pro nejmenší: Zleva nahoře: Kamínek – Michaela Fišarová. Dětem nápaditě a s humorem ukazuje, že některé věci se pohybují světem a my si toho často ani nevšimneme. A taky vypráví o tom, kolika věcí se v životě bezděčně dotkneme. Národní pohádky pro malé děti – Martina Drijverová – zkrácené a zjednodušené verze českých a moravských pohádek přepsaných do jazyka srozumitelného dětem raného školního věku. O robůtkovi – Ben Hatke. Když na průzkumné výpravě po okolí osamělé děvčátko narazí na roztomilého robůtka a stiskne jedno z jeho tlačítek, stane se nečekaná věc: zrodí se velké přátelství. Ale po robůtkovi pátrají nepřátelské stroje a chtějí ho odnést zpět do továrny. Tlapková patrola – Knížka na celý rok – Spin Master PAW Productions Inc. Tato kniha je napěchovaná hravými aktivitami, bludišti, doplňovačkami, omalovánkami a spolu se zábavnými příběhy zaručí spoustu zábavy. Tajemství za sněhovým knírkem – Milada Rezková. Mandlové zákusky, krémové dortíky, statečná vosa Celestýna, podlý agent Parchantel Hnusil, vlezlá štěnice Protivana Slídivá a nikdy nekončící souboj dobra se zlem. Voňavá, chytrá a zábavná knížka pro holky i kluky. Navrch veliké překvapení – pár špičkových receptů. Dobrou chuť a sladké čtení. Cvrček a mravenci – Jiří Zdeněk Novák – leporelo. Byl jednou jeden cvrček, muzikant každým coulem, který vyhrával létu a oslavoval slunce. Lehkomyslně, vesele, nemyslil na budoucnost. Když ale přišla zima, měl cvrček namále. Pomůžou mu mravenci, kteří celé léto pilně pracovali?

FOTO: archív nakladatelství

2. Pokud doma nemáte vyloženě vášnivého čtenáře, pak to nikdy nepřehánějte s množstvím zakoupených knih. U většiny dětí stačí jedna až dvě.

3. Když si nejste jistí, zkuste sáhnout po populárním titulu. Tam je poměrně velká šance, že dítě podlehne zvědavosti a knihu si přečte. Inspiraci hledejte níže, kde naleznete výběr populárních novinek.

Knížky pro kluky: Zleva nahoře: Cestovatel časem – Vynálezy – Oldřich Růžička a Silvie Sanža. Spolu s Albertem procestujeme časem všechna významná století, v nichž se něco důležitého vynalézalo, a o každém z vynálezů si řekneme to nejdůležitější. Star Wars – Poslední z Jediů: Obrazový slovník. V této knize plné zasvěcených informací a fotografií najdete vše, co potřebujete vědět o hrdinech, planetách, zvířatech a vesmírných lodích z nové epizody slavné vesmírné ságy Star Wars. Jsou zde osobní portréty všech důležitých postav, popisy zbraní, výstroje, vozidel a plavidel vojáků Prvního řádu i Odboje a ještě mnohem víc! Poklad ve Zlatém údolí – Gabriel Ferry. Klasický dobrodružný román začíná na španělském pobřeží zákeřnou vraždou a pokračuje v prériích Mexika, kde se osudově střetávají hrdinové i darebáci spletitého příběhu o zradě a nenávisti, ale i o velkém přátelství a neskonalé odvaze. Jak točit skvělá videa pro YouTube – Brett Juilly – kniha, která vás naučí, jak točit a stříhat kvalitní a zajímavá videa. Slavným youtuberem se může stát kdokoliv, tak proč ne zrovna vy? Neváhejte, popadněte kameru a vrhněte se na natáčení. Vše o lodích – Susanne Gernhäuserová. Víš, jak se řídí loď? A jak je vůbec možné, že plují po vodě? Víš, co je to námořnická latina? Kniha Vše o lodích ti srozumitelně a zábavně vše vysvětlí, a dokonce se otevíracími okénky podíváš do trupu zaoceánského parníku a pod ruce samotnému kapitánovi. KIWI: Frajeři choděj – Jonáš Ledecký. V autorském komiksu můžete nahlédnout do světa plného absurdit. Thorgal 13 – Mezi zemí a světlem – Jean Van Hamme. Komiksová sága o Thorgalovi se během desítek let své existence stala v Evropě bezmála kultovní klasikou díky jedinečným scénářům Jeana Van Hamma a imaginativní kresbě Grzegorze Rosińského. Tintinova dobrodružství – kompletní vydání 13-24 – komiks. Slavný kreslený seriál, který významně ovlivnil vývoj světového komiksu a vedle Asterixe představuje jeden z nejlepších a nejoblíbenějších seriálů vůbec. Postav si své letadlo – Ester Tome. Ponořte se do fascinující historie a vědy letectví, od vynálezu létajícího stroje Leonarda da Vinciho po moderní dvoupatrový Airbus A380. A nakonec si z dílků, které najdete v boxu na konci knihy, postavte detailní model Fokker DR. 1, slavný trojplošník Rudého barona.

FOTO: archív nakladatelství

4. Knížky vždy vybírejte podle zálib dětí, ne podle sebe. Při výběru se do nich vžijte, případně je vezměte do knihkupectví a nechte je, ať vám ukážou, co se jim líbí, a nebuďte příliš kritičtí.

Knížky pro holky: Zleva nahoře: Strážkyně krystalů: Poslední drak – Jess Blacková. Babička znenadání povolala do svého domu Evu i s Oskarem. Je čas otevřít tajemnou dřevěnou krabičku. Tu, která je tak nebezpečná, že se na ni děti doteď nesměly ani podívat. Dračí krystal přenese Oskara a Evu do středověké země drakobijců, draků dštících plameny, hradů a padacích mostů. Katka Krátkozraká – Patrick Modiano. Katka Krátkozraká žije s tatínkem v desátém pařížském obvodě a touží stát se tanečnicí. Jenže nosí brýle. Nevýhoda? Kdepak! Když si je totiž sundá, ocitá se v jiném světě, jemnějším a přívětivějším. Tam s tatínkem často utíkají. Ale čím se vlastně tatínek živí? Proč od nich odešla maminka? A uvidí ji Katka ještě někdy? Zrádné srdce – Mary E. Pearsonová. V zajetí barbarského krále mají Lia a Rafe jen malou šanci na útěk. Jejich jedinou nadějí je spoléhat na to, že král bude příliš ohromen jejím darem, než aby je popravil. Královo zaujetí Liou je však větší, než se na první pohled zdá. Dobrodružství Jo, Zefky a Žoko – kompletní vydání 1-5 – Hergé. Pětice napínavých příběhů, v nichž sourozenci Jo a Zefka spolu s šikovným šimpanzem Žoko zažívají jedno neuvěřitelné dobrodružství za druhým, patří vedle Tintina k tomu nejlepšímu, co belgický klasik komiksu vytvořil. Abrakadabra – Příručka mladého kouzelníka – Karolin Küntzel. Chceš překvapit své přátele a vystoupit jako velký kouzelník? Pak se nauč vzrušující kouzla, která přivedou tvé diváky k úžasu. Dusty: Kamarádi navždy -– Jan Andersen. Když si Pavel jednoho dne vyrazil sám na kole, počíhala si na něj banda výrostků. Chtěli po něm peníze a Pavlovi bylo jasné, že proti nim nemá šanci. Ale vtom se po jeho boku objevil zdivočelý pes a přiměl těch pět chuligánů k útěku. Od té chvíle se už od chlapce nevzdálil. Dívka z inkoustu a hvězd – Kiran Millwood Hargrove. Od chvíle, kdy na ostrov dorazil guvernér Adori, nikdo nesměl překročit hranici mezi Gromerou a zbytkem ostrova. Isabelle ale i tak sní o tom, že jednou prozkoumá každičký centimetr Zapomenutého území, které leží hned za hranicemi. Svůj sen si splní, když zmizí její nejlepší kamarádka a Isabelle se vetře do pátrací skupiny. Letuška – Cassandra O´Learyová – když za dramatických okolností opustila rodný Dublin a naskytla se jí možnost pracovat jako letuška, neváhala ani minutu. Na jednom z pravidelných letů z Melbourne do Londýna musí Sinéad řešit nečekané potíže. Vlivem velmi nepříznivých povětrnostních podmínek je její let odkloněn do Singapuru, kde musí všichni setrvat, dokud se počasí alespoň trochu nezlepší. A mezi vyděšenými cestujícími se nachází také jeden krásný, ale velmi arogantní obchodník. Winston: Agent tichošlápek – Frauke Scheunemannová. Umím číst. A umím i psát, to jsme si právě ověřili. Umím anglicky, velkou a malou násobilku. A teď to přijde: umím dokonce i rusky! Minimálně rusky rozumím. Zkrátka a dobře: jsem SuperWinston! Jsem nejchytřejší kocour ve vesmíru! Jsem světová špička! Gabriela Koukalová: Miss biatlon – Roman Smutný –Pozoruhodný příběh Češky, která dobývá svět. Gabriela Koukalová je populární nejen proto, že je sympatická, krásná a úspěšná, ale hlavně proto, že je velká bojovnice. A také nesmírně talentovaná.

FOTO: archív nakladatelství