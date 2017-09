Zástupci Ústavu veřejné zdravotní péče v Anglii uvedli, že s příchodem 40. roku života se snižuje u lidí tendence k pohybu. To negativně ovlivňuje tělo a zvyšují se případná budoucí zdravotní rizika. Vybízejí tak, aby se lidé ve věku od 40 do 60 let začali více věnovat alespoň obyčejné chůzi.

Doktorka Jenny Harriesová říká pro BBC: „Vím, že pod tíhou každodenních starostí se pohyb často dostává na konec pomyslného žebříčku priorit. To je ale špatně, protože by měl zaujímat jedno z prvních míst. Stačí přitom každodenní desetiminutová chůze cestou na oběd nebo na nákup.”

Skvělým příkladem může být čtyřiačtyřicetiletá Maureen Ejimofor, která se před třemi lety rozhodla pravidelně chodit na procházky ve snaze zlepšit své zdraví a vybudovat si kondici. V tu dobu vážila lehce přes 114 kg a již po sedmi měsících pravidelné chůze zhubla o 32 kilogramů.

Jak začít



Chcete zařadit aktivní chůzi do denního režimu, ale nevíte jak začít? Pokud vůbec nejste zvyklí na pohyb, určitě není dobré start hned „přepálit“. Optimální je postupně dosáhnout 60 minut chůze denně. „Ideální je zvolit svižnou chůzi každý druhý den, aby svaly měly čas na odpočinek a regeneraci. Tělu také prospěje lehké protažení před a po chůzi,“ říká Samantha Claytonová, fitness expertka společnosti Herbalife.

Méně než 5 000 kroků denně značí sedavý způsob života. Když se přiblížíte počtu 10 000 kroků denně, budete cítit velký rozdíl. Rozplánujte si však chůzi tak, abyste čas, rychlost a intenzitu zvyšovali postupně, jak se bude zlepšovat vaše kondice.

• 100 – 1 000 kroků navíc je drobná změna, která vás nebude stát skoro žádné úsilí. Pozměňte vaše zaběhnuté stereotypy třeba tak, že zaparkujete dál od supermarketu, vystoupíte z autobusu či tramvaje o jednu zastávku dříve nebo vyjdete schody a vynecháte jízdu výtahem. • 1 000 – 5 000 kroků navíc dosáhnete například tak, že se po obědě vydáte na dvacetiminutovou procházku. Dále vstávejte od pracovního stolu několikrát denně a dělejte pětiminutové chodící přestávky. Také při velkém úklidu bytu nebo domu aktivně zapojíte celé tělo a navíc spálíte nějakou tu kalorii navíc.

• 5 000 - 10 000 kroků navíc už je velký cíl. To odpovídá 6 až 7 kilometrům denně. Samantha má pro vás pár rad, jak toho docílit: „Zvolte cestu po schodech a ze schodů 5 až 6krát denně, vezměte svého psa na dlouhou 40minutovou procházku nebo si v práci udělejte dvě delší pauzy, které využijete pro svižnější procházku,“ říká Claytonová. Ve dvou se to lépe táhne, proto si naplánujte procházku s parťákem nebo parťačkou. Společně vám cesta bude utíkat rychleji a ani si neuvědomíte, kolik kilometrů jste už ušli.



Spočítejte si počet kroků

Investice do jednoduchého krokoměru se vám vyplatí. Můžete si ho připnout na oděv, nebo ho mít v kapse či na ruce v podobě náramku. V dnešní době existuje také mnoho aplikací na měření kroků pro chytré telefony, které jsou zadarmo ke stažení. Navíc se můžete zúčastnit různých soutěží a „chodeckých výzev“, které byste mohli brát jako zábavnou a užitečnou startovací motivaci. A nezapomeňte, že každý krok se počítá.