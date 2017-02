Zatímco ještě naši rodiče by nad myšlenkou, že je miminku nejlépe v bezprostřední blízkosti jeho matky, jen kroutili hlavou, dnes už je názor, že přílišný kontakt dítě jen rozmazlí, naštěstí překonaný. I proto se nejrůznější nosiče dětí těší takové oblibě. Kromě toho zaručí rodiči volné ruce či výpravu do terénu, s nímž by si klasický kočárek prostě neporadil. Na co se zaměřit při koupi šátku, klokanky a krosny?

Zavázat a jít

Pokud se rozhodnete pro pořízení šátku, může se stát, že se ztratíte v široké nabídce nejrůznějších velikostí, barev i materiálů. Obecně se dá říci, že šátky jsou široké 60 až 70 centimetrů a dlouhé od 4 do 5 metrů. Jak dlouhý zvolit? Záleží nejen na velikosti miminka, ale i na vás. Ženy s konfekční velikostí do 38 volí čtyřmetrový šátek, ty nosící oblečení velikosti 44 a výše pak pětimetrový. Tatínkové by většinou měli volit šátek v největší délce.

Nemusíte se bát, že by v šátku nemělo miminko pohodlí, bylo jakkoli utlačované či nemělo podepřenou páteř. Váha miminka je ve správném úvazu správně rozložena, a tak mu šátek zaručuje maximální pohodlí.

Tradičně se šátky pro nošení dětí vyrábějí z bavlny, ale na trhu najdete také šátky s příměsí lnu, vlny, hedvábí nebo poslední dobou tolik oblíbeného bambusu. Zaměřte se především na nosnost daného materiálu, respektive šátku. Mnozí rodiče přemítají, zda koupit šátek podle ročního období. Ačkoli jsou samozřejmě na výběr i šátky ze silnějších, teplejších látek, většinou si vystačíte s univerzálním – miminko musíte stejně v zimě „zateplit“ celé, například vykukující nožičky či ručičky šátek stejně neochrání.

Zpočátku vám mohou šátky způsobit lehké potíže při manipulaci, než se naučíte správnou techniku úvazů (existuje spousta možností). Ale chce to jen trochu cviku. Po pár vyzkoušeních už budete zkušenými „šátkaři“. A barva šátku? Ta je jen a jen na vás!

1. Amazonas Jersey sling black 510, od 1219 Kč

2. Babymoov Baby Knot, od 1474 Kč

3. Manduca Sling elastický šátek, chocolate, od 1294 Kč

4. Amazonas Pacific 510, od 1369 Kč

Inspirace u klokanů

Dalším z nosičů dětí jsou takzvané klokanky. Ty mají na rozdíl od šátku většinou pevnější konstrukci, která podepírá záda dítěte, a popruhy k upevnění na tělo rodiče. Klokanky nejsou určeny pro novorozence, hodí se spíše pro starší děti, které již samy zvládnou držet hlavičku. Tu totiž v klokance podepřenou nemají.

V klokance dítě „sedí“, nohama obepíná boky či pas rodiče (nohy by mu neměly z nosiče volně viset). Tyto nosiče oceníte spíše při cestách na kratší vzdálenosti – některé modely mohou být pro rodiče poměrně nepohodlné.

Některé klokanky umožňují posazení dítěte tak, aby se dívalo dopředu, nikoli na samotného rodiče. Názory na vhodnost takového „posedu“ se nicméně u odborníků liší – někteří doporučují spíše nošení čelem k rodiči, aby dítě mohlo kdykoli v případě potřeby navázat s maminkou či tatínkem oční kontakt.

1. Ergobaby Original, nosítko červené, od 2999 Kč

2. Lodger Shelter Fleece, nosítko a fusak, od 1549 Kč

3. Lodger Shelter, multifunkční nosítko, od 1499 Kč

4. Ergobaby Original Dewdrop, od 3309 Kč

Do města i do terénu

Pro větší děti, které už umějí samy sedět, se vyplatí pořídit krosnu neboli dětskou outdoorovou sedačku. Zvláště pokud jste jako rodiče aktivní a často vyrážíte například na výlety do terénu. Vypadají jako klasické batohy na záda, ale jsou speciálně uzpůsobeny pro pohodlné a hlavně zdravé nošení dítěte. Jejich vnitřek je anatomicky tvarován, takže poskytuje dítěti dokonalou oporu. Krosny jsou navíc vybaveny i jakousi stříškou, která chrání dítě před slunečními paprsky.

Malý turista by neměl v sedačce „lítat“, ale měl by v ní být dobře usazen (popruhy ho však nesmějí tlačit ani škrtit). Většina krosen se z důvodů bezpečnosti nedoporučuje používat u dětí těžších než 15 kilogramů.

Nošení krosny je i na delší vzdálenosti pohodlné také pro rodiče. Díky vyztužené konstrukci a speciálním popruhům či bedernímu pásu. Přesto se vyplatí před nákupem krosnu vyzkoušet (i s dítětem), abyste zjistili, zda skutečně vyhovuje vašim potřebám.

1. Thule Sapling cobalt, od 5999 Kč

2. LittleLife Adventurer, od 3499 Kč

3. Salewa Koala II Lite green/anthracite, od 5265 Kč

4. Ergobaby Carrier Original, od 3200 Kč

