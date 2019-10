Poslanci odsoudili tureckou invazi i brutální vraždu kurdské političky

Ve Sněmovně zazněl i návrh na to, že by se za Chalafovou držela minuta ticha, na tom se ovšem zákonodárci neshodli, možná se k tomu vrátí ještě ve středu.

Poslankyně ODS Jana Černochová pokládá za velkou chybu, že Američané oblast vyklidili. Vyzvala kabinet, aby byl aktivní také v Severoatlantické alianci, do níž patří i Turecko. „Pokud NATO rezignuje na dodržování vlastních principů, oslabí se jeho vliv,” uvedla.

„Co se teď odehrává, je obzvláště ohavné,” řekl bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09). Poukázal na to, že v oblastech, kam míří turecká operace, žijí většinou Kurdové, kteří bojovali proti takzvanému Islámskému státu, byli označováni jako spojenci a najednou byli Američany opuštěni.

Poslanci také podpořili rozhodnutí vlády o pozastavení vývozních licencí na vojenský materiál. Odmítli také výhrůžky Turecka státům Evropské unie, že uvolní cestu migrantům do Evropy.

Turecko zahájilo vojenskou operaci v severovýchodní Sýrii před týdnem potom, co americký prezident Donald Trump nařídil z oblasti stáhnout americké vojáky. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice. Chce tam také vytvořit pásmo, kam hodlá dopravit z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků.

Česko už export do Turecka zakázalo. Z Česka šel do Turecka za první pololetí vojenský materiál za 208 milionů korun, loni to za celý rok bylo 139 milionů.