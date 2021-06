UFO umí ovládat naše jaderné zbraně, zaznívá od amerických expertů

Podle Luise Elizonda, který velel vládnímu programu sledování UFO v letech 2007 až 2012, je jisté, že podivné létající objekty pozorované americkými piloty a námořníky, jejichž záběry byly nedávno odtajněny, nejsou produktem lidské technologie.

Nutně to neznamená, že jde o technologii inteligentních bytostí z jiné planety. Může se jednat o dosud neznámý fyzikální jev vzhledem k tomu, že 99 procent světa kolem nás nejsme schopni vnímat a dost možná ani myšlenkově pojmout, tvrdí Elizondo v rozhovoru pro americký deník Washington Post.

Může to být cokoliv

Může podle něj jít o něco, co nás přesahuje a může mít souvislost s relativně nedávno objevenou kvantovou fyzikou. Pak je tu ovšem možnost, že se jedná o pokročilou technologii mimozemských bytostí, a před tou by byla na místě opatrnost, byť by nám patrně nebyla nic platná.

„Na základě pozorování jsme přesvědčeni, že máme co dočinění s technologií (pokud jde skutečně o technologii a nikoliv např. fyzikální jev - pozn. red.), která je multigenerační. Několik generací před námi. Nemůžeme mluvit ani o tom, že je generaci napřed. Je mnohem dál. Může to být něco mezi 50 až 1000 let před námi,“ řekl listu The Washington Post bývalý šéf Programu identifikace pokročilých vzdušných hrozeb (AATIP) Luis Elizondo.

UFO, označovaná teď novým a přesnějším termínem UAP (Unidentified Aerial Phenomena, neidentifikovaný vzdušný jev), podle Elizonda dokonce nějakým způsobem pracují s americkým jaderným arzenálem.

BEZ KOMENTÁŘE: Pentagon zveřejnil záběry neidentifikovaného předmětu Video: Pentagon

Hodní nebudou

„Zaznamenali jsme v naší zemi případy, kdy UAP zasáhly a odpojily naše jaderná zařízení. Někteří by si možná řekli, že je to známka nějakých mírových úmyslů. My ale víme z jiných zemí, že jinde to zase jaderná zařízení (zbraně) zapojilo,“ prozradil dále Elizondo. Ať už je UAP cokoliv, je jisté, že to přitahují nebo možná zajímají jaderné technologie, a to nejen ty americké.

„Rozhodně se děje něco, co nemáme pod kontrolou,“ připustil podle britského listu The Daily Mail člen stálého výboru americké Sněmovny reprezentantů pro boj s terorismem Tim Burchett pro středečním zvláštním brífinku s představiteli amerického námořnictva a FBI, aniž by sdělil další podrobnosti.

Otázka národní bezpečnosti

„Bereme případy neidentifikovaných vzdušných jevů vážně do té míry, že to považujeme za věc týkající se bezpečnosti a ochrany našeho vojenského personálu a zájem v oblasti americké národní bezpečnosti,“ řekl k věci člen Sněmovny reprezentantů Patrick Maloney.