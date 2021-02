Tchaj-wan je bez vakcín od BioNTechu. Němci cukli od smlouvy poté, co dali licenci Číně

Tchaj-wan v prosinci oznámil, že koupí celkem dvacet milionů vakcín . Deset milionů má být od AstraZeneky, termín dodání ale zatím není jasný. V rámci programu Světové zdravotnické organizace Covax by měl dostat dalších dvě stě tisíc dávek téže vakcíny vyráběných licenčně v Jižní Koreji nebo v Indii. Zbytek měl Tchaj-wan nakoupit od nejmenovaných firem.

Nedodané vakcíny od BioNTechu tak pro Tchaj-pej představují dál problém. List The Guardian přitom naznačil možný důvod zrušení kontraktu.

BioNTech uzavřel smlouvu s čínskou farmaceutickou firmou Shanghai Fosun Pharmaceutical Group na exkluzivní prodej a další vývoj mRNA vakcíny v pevninské Číně, Hongkongu, Macau, a právě na Tchaj-wanu. Na licenčních poplatcích má dostat BioNTech 85 milionů dolarů (1,8 miliardy korun) s tím, že dalších padesát milionů dolarů investuje čínská společnost do akcií BioNTechu. Pro zbytek světa je distribučním partnerem BioNTechu americký Pfizer.

Krize ohledně dodávek vakcín na Tchaj-wan se táhne už delší dobu. Německo ale v lednu nakonec odmítlo i nabídku Tchaj-wanu, že výměnou za vakcíny zvýší výrobu polovodičových součástek pro německý automobilový průmysl. Berlín se původně na Tchaj-wan obrátil s žádostí, aby zvýšil výrobu polovodičů, kterých se nedostává kvůli americkému embargu na čínské firmy. Tchajwanská vláda požadovala výměnou vakcíny, ale z obchodu sešlo podle agentury Reuters kvůli obavám, že by to mohlo pobouřit Čínu jako hlavního dodavatele integrovaných obvodů do Německa.