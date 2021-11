První známou pacientkou s covidem byla prodavačka z wuchanské tržnice

Proti teorii o ohnisku na tržišti svědčilo především to, že čínské zdravotnické úřady na novou nemoc upozornily 30. prosince a spojovaly ji s tržištěm, což mohlo vést k tomu, že se pozornost soustředila na ně a přehlížely se případy odjinud.

„V jedenáctimilionovém městě byla polovina raných případů spojena s místem o velikosti fotbalového hřiště,“ řekl Worobey listu The New York Times. „Je velmi obtížné vysvětlit vzorec šíření, jestliže by epidemie nepropukla na tržišti,“ dodal.