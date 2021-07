Miliardář Branson ve vlastním raketoplánu startuje ke hvězdám

Pokud bude Bransonův let úspěšný, předstihne Brit o devět dní hlavního konkurenta, zakladatele společnosti Blue Origin Jeffa Bezose. Ten svou cestu do vesmíru naplánoval na 20. července.

VSS Unity startuje z kosmodromu Spaceport America u města Truth or Consequences v Novém Mexiku. Do předpokládané výšky kolem 15 kilometrů loď vynese mateřský letoun VMS Eve. Pak se raketoplán oddělí, zažehne vlastní motory a strmě vystoupá k hranici 90 kilometrů.

Raketoplán společnosti Virgin Galactic VSS Unity Foto: Virgin Galactic, Reuters

Při dosažení nejvyššího bodu letu zažije posádka několikaminutový stav beztíže. Poté se stroj pozvolna snese zpět a přistane na dráze kosmodromu Spaceport America, z níž s nosným letounem odstartoval. Pokud vše půjde podle plánu potrvá celý let půldruhé hodiny.

Poprvé plně naložený

Bude to už dvaadvacátý letový test VSS Unity. Tři z dosavadních jednadvaceti se uskutečnily s lidmi na palubě. Tentokrát to však bude první let s plnou, šestičlennou posádkou. Tvořit ji mají dva piloti a čtyři "specialisté mise", mezi nimiž bude i Branson.

Virgin Galactic už dříve sdělila, že počítá se zahájením svých vesmírných komerčních služeb v příštím roce. Předcházet by tomu ale měly ještě dva zkušební lety.

Richard Branson Foto: Virgin Galactic, Reuters

Bezos poletí výš

Jeff Bezos po oznámení, že šéf Virgin Galactic poletí dřív než on, význam snažení svého konkurenta snížil. Poukázal na to, že Branson se vlastně do vesmíru nepodívá. Raketoplán VSS Unity totiž stejně jako při žádném dosavadním letu ani tentokrát nepřekoná výšku 100 kilometrů, což je všeobecně uznávaná hranice začátku vesmíru.

"Jen čtyři procenta světa uznávají nižší hranici 80 kilometrů, nebo 50 mil, jako začátek vesmíru," konstatovala Bezosova Blue Origin na svém Twitteru. A dodala, že její raketa New Shepard létá nad sto kilometrů, což je "jedna z mnoha výhod létání s Blue Origin".

Občas se do tohoto klání o lety do vesmíru řadí i další miliardář Elon Musk, který vlastní společnost SpaceX. Ta se však nezaměřuje na suborbitální skoky turistů do kosmu.