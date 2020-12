Londýnská policie poprvé vyšetřuje britské žoldnéře kvůli válečným zločinům

Většina zatím dostupných informací pochází z odtajněných britských vládních dokumentů a shromáždil je novinář Phil Miller, který napsal knihu o válečných zločinech britských žoldnéřů na Srí Lance s názvem Keenie Meenie: The British Mercenaries Who Got Away With War Crimes (Britští žoldáci, kteří se vyvlékli z válečných zločinů). Kniha vyšla letos v lednu.