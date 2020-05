Krvavá jatka v Kábulu: Útočníci stříleli rodící ženy na sále

„Vrátil jsem se do porodnice den po útoku. Co jsem tam viděl, ukazuje, že to byla systematická střelba do matek. Procházeli pokoji porodnice a stříleli ženy v postelích. Bylo to metodické. Zdi jsou pokryté projektily, na zemi v pokojích je krev, auta jsou spálená, okna prostřílená,“ popisuje Bonnot. Organizace Lékaři bez hranic nemocnici Dasht-e-Barchi podporuje posledních šest let.