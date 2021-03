KLDR přeruší diplomatické styky s Malajsií kvůli vydání svého občana do USA

Malajsijský nejvyšší soud podle médií 9. března rozhodl, že Severokorejec Mun Čol Mjong může být vydán do USA, kde čelí obvinění z finančních deliktů. Zatčen byl v roce 2019 poté, co jej USA obvinily z praní špinavých peněz. Podle obvinění také vydával podvodné dokumenty, které měly umožnit nelegální dovoz do KLDR. Proti extradici se Mun soudně bránil a označoval ji za politicky motivovanou.