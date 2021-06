Delta dál zmutovala. Indie hlásí variantu delta plus

Mutace delta plus byla zjištěna v okresech Sindhudurg, Ratnagiriri, Palghár a Džalgaon. Případů může být ještě více, protože se na sekvenaci poslaly už další vzorky z oblasti.

Z dosavadního počtu potvrzených případů zatím není jasné, zda se delta plus stává dominantní mutací, nebo jde o ojedinělé případy, které nehrají ve vývoji epidemie roli. Z tohoto důvodu je tato mutace vedená jako varianta vyvolávající zájem (variant of interest - VOI) a zatím ne jako varianta vzbuzující obavy (variant of concern - VOC). V místech výskytu v Indii však byla už zavedena lokální omezení.