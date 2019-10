Dalších padesát starších Boeingů 737 musí zůstat na zemi. Kvůli únavovým lomům

To naznačuje, že opatření navržené FAA nemusí stačit. Qantas pro jistotu prověří všechny své stroje řady 737 NG, jichž má ve flotile 33. Odmítl ale výzvu Asociace australských leteckých inženýrů, aby je všechny preventivně uzemnil, jako alarmistickou.

Jde o další ránu pro Boeing, který utrpěl značné ztráty kvůli uzemnění čtvrté generace 737 MAX, protože třetí generace 737 NG zahrnující verze 737-600, 737-700, 737-800 a 737-900, se stále ještě vyrábí. Únavové lomy se objevují v klíčovém uzlu spojení křídla s trupem, které má garantovanou životnost na celou životnost letadla. Ta činí 90 000 letových cyklů. Pokud by se musela zkrátit - což nelze podle expertů vyloučit - zvýšily by se náklady na let.