Blamáž Německa: Prvním letem z Kábulu přivezlo sedm lidí

V Kábulu přistálo mezitím další německé letadlo A400M. „Bereme s sebou vše, co se vejde do našich letadel,“ řekla Krampová-Karrenbauerová. Týká se to jak německých občanů, tak zranitelných lidí z Afghánistánu, ale i občanů z jiných zemí. Deník Bild z kruhů blízkých tajným službám napsal, že tímto letadlem by mělo zemi opustit kolem 120 osob.