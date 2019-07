Novinky, ČTK

"Vypluli jsme ve 23:30 a o hodinu a půl později začala do lodi téct voda. Egyptský kapitán se rozhodl vrátit," sdělil Eritrejec Abdalláh Usmán, který se zachránil. V trase lodi se objevila velká loď Turkon Line.

"Mysleli jsme, že nás zachrání, ale ti lidé na palubě se na nás jen dívali," řekl Abdalláh. Za půl hodiny byla loď plná vody a motor se zastavil. "Zůstali jsme ve vodě šest sedm hodin. Zemřelo skoro 200 lidí, muži, ženy, děti," pokračoval.

"Krátce po rozednění připluli rybáři na malých loďkách a začali nás po pěti převážet na břeh. Trvalo to do devíti hodin ráno," dodal. Jeden z rybářů řekl, že na hladině plavaly desítky těl mrtvých uprchlíků.

Záchránění migranti se zotavují po hodinách strávených ve vodě po ztroskotání lodí

FOTO: Ismail Zitouny, Reuters

Jeden ze zachráněných Eritrejců řekl, že loď, na které byl, se začala potápět hodinu po vyplutí. Na palubě podle něj byly hlavně ženy a většina se utopila. "Všichni, kdo se utopili, byly ženy, zachránily se jenom dvě dívky," řekl uprchlík agentuře AP.

Mnoho z těch, kteří přežili, bylo převezeno do tábora u Tripolisu, který byl 3. července zasažen při náletu. O život tehdy přišlo na 50 lidí. OSN žádala, aby byl tábor uzavřen, a převoz dalších uprchlíků do něj kritizovala.

Na pátrání na moři nejsou peníze



Agentura AFP citovala nejmenovaného člena libyjské pobřežní stráže, podle nějž není pravděpodobné, že se bude po obětech pátrat na otevřeném moři. "Nejsou peníze a bude se čekat, až moře těla vyplaví," řekl. Přesný počet utonulých podle něj nikdy znám nebude.

Libye je nejčastější výchozí zemí pro lodě s migranty. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos při pokusu překonat Středozemní moře zahynulo nebo se pohřešuje 680 lidí, 3700 bylo zadrženo a vráceno do táborů v Libyi. Do Evropy od začátku roku dorazilo 37.000 uprchlíků, přičemž v první polovině loňského roku to bylo 46.000 lidí.