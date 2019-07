Novinky, ČTK, DPA, Reuters

Ministerstvo obrany podle mluvčího sleduje demonstrace v Hongkongu. „Pozorně sledujeme vývoj v Hongkongu, zejména od násilného útoku radikálů 21. července na vládní úřad,“ uvedl plukovník Wu. „Některé chování radikálních protestujících zpochybňuje autoritu ústřední vlády, a to je naprosto netolerovatelné,“ pokračoval.

Na dotaz, jak by armáda zareagovala, mluvčí odpověděl, že vláda Hongkongu může v podobných situacích pro obnovení veřejného pořádku nebo při živelních katastrofách požádat o pomoc ústřední vládu.

Ta podle článku 14 příslušného zákona může na místo vyslat armádu. Zákon ale současně zakazuje čínské armádě zasahovat do vnitřních záležitostí regionu. Pokud by Peking vyslal do Hongkongu své vojáky, podle mluvčího „by se po provedení úkolu okamžitě vrátili“.

Tchaj-wan dostal varování



Během představení dokumentu zaznělo varování na adresu Tchaj-wanu. Každého, kdo by usiloval o nezávislost tohoto území, čeká prý nezdar. „Pokud se někdo odváží pokusit oddělit Tchaj-wan od Číny, čínská armáda určitě nebude váhat bojovat a rozhodně hájit suverénní jednotu a územní celistvost země,” uvedl plukovník Wu. Ti, kteří se zasazují o nezávislost Tchaj-wanu, jsou podle jeho slov „ve slepé uličce“.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Demonstranti v Hongkongu se střetli s policií (zdroj: Reuters)

Dokument také kritizuje posilování armád USA, Japonska a Austrálie v regionu, což podle Číny oblast destabilizuje. Rozmístění amerického systému protiraketové obrany v Jižní Koreji podle Pekingu vážně narušilo regionální strategickou rovnováhu. Odsuzuje Japonsko a to, že jeho armáda může operovat ve vzdálenějších oblastech od hranic země.

Přesto ale Bílá kniha potvrzuje závazek Pekingu nepoužít jadernou zbraň jako první.