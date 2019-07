Vstup do vlády byla chyba, napsal v pondělí na Facebook místopředseda sociálních demokratů a kandidát na ministra kultury Michal Šmarda. ČSSD podle něj „zblbla z funkcí“ a opozice by jí prospěla. Nemusela by se v ní „zdržovat s parchanty“.... Celý článek Zblbli jsme z funkcí. Bez nových idejí chcípneme, rýpe do své ČSSD Šmarda»