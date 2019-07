Spor o odškodnění totálně nasazených Korejců prohlubuje napětí mezi Tokiem a Soulem

Japonský ministr zahraničí Taró Kóno v pátek prohlásil, že Jižní Korea musí rychle podniknout kroky, které povedou k vyřešení sporu ohledně odškodného za nucenou práci Korejců pro Japonsko během druhé světové války. Řekl to poté, co si předvolal jihokorejského velvyslance v Tokiu. Soud v Jižní Koreji loni rozhodl, že se oběti odškodní, což Tokio odmítá a pozastavilo dodávky surovin a dílů do Koreje