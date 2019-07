Oheň zachvátil v 10:30 místního času (3:30 SELČ) budovu společnosti Kyoto Animation, která produkuje úspěšné televizní kreslené seriály. Nepodařilo se ho dostat plně pod kontrolu ani po dvou hodinách hašení.

„Pokoušíme se vynést několik obětí, které jsou uvězněné uvnitř třípatrové budovy včetně těch, které se samy nemohou hýbat,” popisoval mluvčí hasičů záchranné práce.

Původně hasiči uváděli jednoho mrtvého, postupně ale počet obětí narůstal, po prohledání budovy hasiči uvedli, že mrtvých je 33, další lidé skončili v nemocnici.

V době požáru se v budově nacházelo asi sedm desítek lidí.

Policie událost vyšetřuje jako trestný čin. „Muž vylil hořlavou tekutinu a zapálil ji,” řekl mluvčí kjótské policie. I 41letý podezřelý skončil v nemocnici se zraněními, dodala policie. Policie podle listu Japan Times uvedla, že svědci vypověděli, že muž, který po studiu lil benzín, křičel „zemřete”. V budově také našla nože.

Podle posledních zpráv nešlo o současného nebo bývalého zaměstnance a neměl na studio žádné vazby.

Dým stoupá z budovy filmového studia v japonském Kjótu.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Svědci uvedli, že slyšeli jednu nebo několik explozí. „Slyšela jsem ránu a pak se objevil černý dým a hrozný pach spáleniny,” sdělila manažerka nedalekého kadeřnictví.

