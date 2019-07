ČTK

Konžské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že muž nakažený ebolou přijel do Gomy z města Butembo autobusem a byl rychle převezen do zdravotnického zařízení. Vyšetřeni byli i všichni ostatní pasažéři autobusu, který přijel z oblasti, kde bylo v poslední době zaznamenáno hodně případů eboly.

Konžské ministerstvo vyzvalo ke klidu

„Vzhledem k rychlosti, s jakou byl pacient identifikován a izolován, a vzhledem k vyšetření všech ostatních pasažérů autobusu z Butemba je riziko šíření eboly v Gomě malé,” uvedlo ministerstvo zdravotnictví v prohlášení, z něhož citovala agentura AP.

Šíření eboly směrem ke Gomě už dříve označila za problém Světová zdravotnická organizace (WHO), jednak kvůli více než milionu obyvatel tohoto města a také proto, že by se epidemie mohla rozšířit do Rwandy. Oblast navíc sužují ozbrojené útoky místních i zahraničních milic, které nešetří ani zdravotnická zařízení, jež se snaží epidemii zastavit.[celá zpráva]

Ebola je jednou z nejobávanějších chorob na světě; je vysoce nakažlivá a úmrtnost na ni dosahuje až 90 procent. Lék na ni neexistuje, ale používá se experimentální vakcíny, které mají slibné výsledky.

Prvotní symptomy eboly mohou připomínat chřipku. Virus způsobuje horečky a pak vnitřní a vnější krvácení, posléze začínají selhávat orgány. Nemoc se přenáší se krví, sekrety a tělesnými tekutinami. Poprvé byla zaznamenána zaznamenána v Kongu v roce 1976 (země se tehdy jmenovala Zair) a název dostala podle místní řeky.

Největší epidemie eboly zatím vypukla koncem roku 2013 v západní Africe, kde si do léta 2016 vyžádala přes 11 000 obětí. Stávající je druhá nejhorší. [celá zpráva]

Vypukla loni v létě.[celá zpráva]