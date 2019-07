Novinky

Japonsko už loni vyškrtlo Jižní Koreu ze seznamu zemi, které nepotřebují licenci na dovoz klíčových materiálů pro výrobu moderních technologií, zejména fluorovaných polyimidů, které jsou potřeba pro výrobu obrazovek OLED. Japonsko vyrábí asi 90 procent světové produkce fluorovaných polyimidů. Licence vypršela 4. července. Dalšími látkami jsou lak citlivý na světlo, který se používá při výrobě plošných spojů a fluorovodík potřebný k leptání křemíkových sloučenin.

Podle expertů je japonský krok reakcí na loňský verdikt korejského nejvyššího soudu, který potvrdil, že 37 Korejců by mělo dostat odškodné za nasazení v japonských továrnách. O dalších 940 se ještě rozhoduje.

Verdikt soudu je podle Tokia v rozporu s dohodu z roku 1965 o normalizaci vztahů obou zemí, která měla uzavřít všechny vzájemné spory. Podle soudu však smlouva nezbavuje nasazené práva na odškodnění. V případě, že by firma odmítla zaplatit, pak by bylo možné zabavit její nemovitosti.

Krizi se snaží řešit jihokorejský prezident Mun Če-in, který navrhl kompromisní řešení, kdy by se vytvořil nejen společný fond pro odškodnění Korejců pracujících v zoufalých podmínkách v Japonsku, do kterého by přispěly japonské a i jihokorejské firmy, ale také by je odškodnila jihokorejská vláda. „Doufám, že japonská vláda odpoví,“ uvedl Mun.

Japonsko ale podle listu Korea Times na smlouvu neodpovědělo. Představitel japonské vlády uvedl, že oficiálně žádná nabídka nepřišla.

Soul požádal o pomoc USA., kam odletěl bezpečnostní poradce jihokorejského prezidenta a také náměstek ředitele Samsungu, protože na korejských OLED panelech je závislý i Apple.

Dlouhodobě napjaté vztahy



Vztahy mezi Japonskem a Jižní Koreou zůstávají napjaté i 74 let po konci války. Japonsko Koreu anektovalo v roce 1910 a snažilo se ji pojaponštit, Korejci však byli druhořadými občany, kteří museli všemi způsoby přispívat na japonské válečné aktivity. Mnozí Korejci byli převezeni do dolů a oceláren v Japonsku. Řada Korejek skončila jako sexuální otrokyně v armádních bordelech. Ani ty nechtělo Japonsko odškodnit a nikdy na jejich odškodnění nedalo vládní peníze.

Průzkum ukázal, že 66,8 procent Korejců by se přidalo k bojkotu japonského zboží, pokud Japonsko nezvrátí své rozhodnutí přestat dodávat do Koreje klíčové materiály a polotovary. Jen 26,8 procenta uvedlo, že by bojkot nepodpořilo.