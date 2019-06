Novinky

„Čínská ekonomika jde dolů, chtějí uzavřít dohodu,“ řekl Trump v rozhovoru pro Fox Business Network. Na Čínský dovoz už uvalil cla na dovážené zboží v objemu 200 miliard dolarů, aby dosáhl toho, že bude Čína uznávat zákony o duševním vlastnictví. Současně pohrozil, že může uvalit ještě další cla na zbylé zboží, které se dováží z Číny: „Máte ještě dalších 325 miliard, které jsem dosud nezdanil. Ty jsou zralé na uvalení cel.“ Naznačil ale že nová cla by už nebyla ve výši 25 procent, jak hrozil, ale jen desetiprocentní .

Ministr financí Steven Mnuchin řekl CNBC, že dohoda s Čínou je hotová z devadesáti procent, ale že se nebude dělat jen dohoda pro dohodu.

Trump také zareagoval na odvetná cla, která uvalila Čína. Ta podle něj ublížila jen Číně, zatímco USA ze situace těží: „Lidé se stěhují z Číny. Společnosti se stěhují z Číny. Některé se vracejí do USA, protože nechtějí platit clo.“

Platí Rusku miliardy a my bychom měli Německo chránit? Donald Trump

Pak pohrozil uvalením cel na Vietnam. Podle něj je tato země „nejhorší v porušování úplně všeho“. Trump vysvětlil i důvod, proč by se měla cla na Vietnam uplatnit: „Hodně společností se přesunulo do Vietnamu, ale Vietnam zneužívá našich výhod ještě více než Čína.“

Vzájemné vztahy mezi USA a Vietnamem se v posledních letech zlepšovaly a Hanoj sázela na podporu Trumpa při sporech v Jihočínském moři. I Vietnam se účastní schůzky G20, kde bude jako host.

Vietnam byl už v roce 2017 17. největším obchodním parterem USA a obchodní deficit USA činil 37,3 miliardy dolarů .

Kritika Německa a Japonska

Trump se také pustil do Německa, že nedává dost na obranu v rámci pravidel NATO, takže jde o delikventa, a navíc kupuje plyn z Ruska. „Německo platí Rusku miliardy dolarů za energii. Platí Rusku miliardy a my bychom měli Německo chránit?“

Kritizoval i Japonsko: „Kdyby bylo Japonsko napadeno, vedli bychom třetí světovou válku. Přišli bychom a chránili ho na pomoci našich životů a našeho bohatství. Ale když bychom byli napadeni my, Japonsko by nám nepřišlo na pomoc. Mohli by to sledovat na televizorech Sony.”