Čínský prezident Si Ťin-pching zahájil návštěvu Severní Koreje

Na dvoudenní návštěvu přiletěl ve čtvrtek do severokorejského Pchjongjangu čínský prezident Si Ťin-pching. Jedná se o první cestu nejvyššího čínského představitele do této země po 14 letech. Pro Sia je to první návštěva Severní Koreje ve funkci prezidenta, se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem se však setká již popáté.