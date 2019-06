Novinky, DPA

Rýže by měla být dodávána prostřednictvím Světového programu pro výživu. Organizace spolupracuje s oběma zeměmi a jedná o dodání humanitární pomoci, uvedla ve středu v Ženevě. Jižní Korea již před časem převedla osm milionů dolarů (184 milionů korun) na WFP a UNICEF pro pomoc Severní Koreji.

„V úzké spolupráci se Světovým potravinovým programem (WPF) se vláda rozhodla poskytnout 50 000 tun doma vypěstované rýže lidem Severní Koreje trpící nouzí,“ řekl ministr pro sjednocení Kim Jon-čchul podle listu Korea Times. WPF bude mít na starosti distribuci potravin a bude dohlížet na to, aby se dostala k potřebným a nebyla zneužita.

„Očekáváme, že potravinová pomoc bude dodána severokorejskému lidu co nejdříve,“ dodal Kim s tím, že vláda udělá, co bude v jejích silách, aby byla dodána do konce září.

Nevyloučil ani poskytnutí další potravinové pomoci. Podle mluvčího WFP Herveho Verhoosela bude potřeba 300 000 tun potravin, aby se pomoc dostala ke všem potřebným. Humanitární pomoc podle něj ”pomůže jednomu a půl až dvěma milionům dětí, těhotných a kojících žen”.

Světový program pro výživu (WFP) počátkem května upozornil, že příděly jídla v Severní Koreji klesly na 300 gramů na den. Země je opakovaně postihována neúrodou vzhledem k zaostalosti zemědělské produkce a v posledních letech byla opakovaně sužována nepříznivým počasím. Ať už to byly povodně, nebo vlna veder spojená se suchem.

V roce 2017 způsobila vlna veder v Severní Koreji velké škody na úrodě rýže, kukuřice, brambor a sójových bobů. Loňská úroda byla nejnižší od roku 2008, takže hlad hrozí více než deseti milionům obyvatel. Chybí 1,5 miliónů tun zrna.

Jižní Korea již minulý týden přispěla částkou 4,5 milionu dolarů (102 milionů korun) Světovému programu pro výživu (WFP) a 3,5 milionu dolarů (80 milionů korun) Dětskému fondu OSN (UNICEF). Slíbená rýže vyjde na 108 miliónů dolarů.

Potraviny KLDR přes WFP věnovalo v březnu také Rusko, které přispělo více než 2000 tun pšenice.

V polovině 90. let zemřely v důsledku nedostatku potravin pravděpodobně statisíce lidí.