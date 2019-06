Novinky, ČTK, DPA

Média uvádějí, že ve chvíli, kdy advokát oznamoval nevinu svého klienta, na tváři Tarranta se objevil lehký úsměv. Jinak prý prostřednictvím kamer pozorně sledoval dění v soudní síni plné příbuzných obětí a lidí zraněných při březnové střelbě. Řada zraněných či příbuzných obětí budou během procesu vystupovat jako svědci.

„Jen chci vidět jeho stupidní obličej,“ řekl Abdul Aziz Wahabzadah, který v den krveprolití vyhnal střelce z druhé mešity, přestože měl sám v ruce jen nenabitou zbraň. „Pomalu se blíží to, nač čekáme. Ale potrvá to. Dny jako tenhle to všechno vrátí zpátky,“ řekl s odkazem na rozpolcenost mnohých příbuzných obětí, kteří chtějí potrestání vraha, avšak u soudu se jim vracejí nepříjemné vzpomínky na tragické chvíle.

Nynější soud řešil pachatelův duševní stav. Znalci z oboru psychiatrie rozhodli, že Tarrant je schopný proces absolvovat a soud začátek jednání stanovil na 4. května příštího roku.

Obžaloba má 92 bodů. Tarrant je obviněn z 51násobné vraždy, také ze 40 pokusů o vraždu a z teroristického útoku.

Australan se momentálně nachází ve speciální věznici s nejpřísnějšími bezpečnostními opatřeními, která je asi 1000 kilometrů vzdálená od Christchurch.