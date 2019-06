Novinky, ČTK

Kim Čong-nam byl nejstarším synem bývalého severokorejského vůdce Kim Čong-ila. Narodil se z jeho svazku s herečkou Sung He-rim. Přibližně v letech 1998 až 2001 byl považován za nástupce svého otce. Spekuluje se, že u otce upadl v nemilost po aféře, když byl v roce 2001 v Japonsku zatčen při pokusu cestovat na falešný pas. Favoritem se u otce stal jeho bratr Kim Čong-un.

Sám Kim Čong-nam svůj pád do otcovy nemilosti přičítal svým reformním názorům. Před smrtí žil v zahraničí. Analytici předpokládají, že ho Kim Čong-un mohl vnímat jako ohrožení své vlády. V únoru 2017 byl Kim Čong-nam zavražděn na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru.

Kontakt s čínskými špióny

Kimův bratr byl podle zdrojů The Wall Street Journal téměř jistě v kontaktu i s jinými zpravodajskými službami, zejména čínskými. V únoru 2017, kdy byl zavražděn, Kim cestoval do Malajsie k setkání se svým kontaktem z CIA, i když to nemusel být jediný důvod cesty, píše se v článku.

Mnoho detailů o údajné spolupráci Kim Čong-nama s CIA zůstává ovšem nejasných. Někteří činitelé ovšem upozorňují, že Kim Čong-unův bratr vzhledem k tomu, že žil dlouhou dobu v zahraničí, neměl v Severní Koreji dostatek informátorů, aby mohl poskytovat relevantní informace ze země.

Vražednice na svobodě

Z vraždy Kim Čong-nama byly obviněny dvě ženy, Indonésanka a Vietnamka, které mu v prostorách letištního terminálu vstříkly do obličeje nervový plyn VX. Indonésanka Siti Aisyahová byla po stažení žaloby nečekaně propuštěna na svobodu letos v dubnu.

Vietnamku Doan Thi Huong soud poslal do vězení na tři roky a čtyři měsíce. Počátkem května byla i ona z vězení propuštěna, z tresu si odpykala dva roky.