V případu bylo obviněno celkem osm lidí včetně čtyř policistů a jednoho nezletilého. Jen jeden z nich byl zproštěn obvinění pro nedostatek důkazů. Tři byli uznáni vinnými ze znásilnění a vraždy, další tři z úplatkářství a maření vyšetřování. Nezletilý je souzen ve vyčleněném procesu.

Matka zabité dívky dala najevo radost, že nakonec zvítězil duch spravedlnosti, ale přála by si, aby dva hlavní osnovatelé dostali trest smrti, protože jí láme srdce, když vidí jiné dívky ve stejném věku. Za znásilnění dítěte, které je mladší dvanácti let, je v Indii možné dostat trest smrti.

