První případy dětí s HIV zaznamenali lékaři v městě Larkana a v jeho okolí v provincii Sindh už v únoru. Místní úřady následně zřídily zvláštní zdravotnické centrum, kde bylo od 23. dubna otestováno přes 18 400 lidí. Drtivá většina nakažených jsou děti ve věku od jednoho měsíce do 15 let.

Hned první testy ukázaly, že ve městě je epidemie. „Dne 24. dubna jsme měli 15 dětí s pozitivním testem na HIV, přitom ani jeden z rodičů neměl HIV,“ řekl lékař Imram Aarbami, který testy dělá.

#HIV epidemic is becoming serious silently in #Larkana #Sindh #Pakistan. Just in one town #Ratodero over 16K people screened for #HIV and 500+ diagnosed HIV positive.People are so afraid, they stopped visiting barbers many people bought shaving machines to be safe from HIV virus pic.twitter.com/FoOseFTelG