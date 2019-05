Video incidentu zveřejnil web eNCA. Někdejší kalifornský guvernér na jeho začátku natáčí děti na sportovní události v Johannesburgu; později k němu zezadu přiběhne muž a kopne ho do zad. Schwarzenegger zakopne a útočníka rychle zpacifikuje ochranka. Mimo kameru je slyšet, jak útočník volá o pomoc. Následně si usmívající se Schwarzenegger podává ruku s účastníky akce a později odchází s ochrankou.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA