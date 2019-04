V hledáčku atentátníků uvízl kostel svatého Sebastiána v Negombu. Nedělní mše se zúčastnilo velké množství lidí. „Lidská těla jsou rozmetána po celém kostele. jsou i na stěnách, na oltáři a venku před kostelem," popsal farář Edmond Tillekeratne CNN.

Kostel svatého Antonína v Kolombu navštívil ministr pro ekonomické reformy Harša de Silva. „Viděl jsem mnoho lidských těl i jejich částí všude kolem, byla to hrůza. Záchranářské jednotky jsou v plném nasazení,“ uvedl ministr.

Horrible scenes. I saw many body parts strewn all over. Emergency crews are at all locations in full force. We, at 1990 also have close to 20 units at the various locations. We took multiple casualties to hospital. Hopefully saved many lives.