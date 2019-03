Novinky

Jeden z pěti Afričanů uvedl, že o emigraci „hodně přemýšlí“. Konkrétní kroky k přípravě na přesun, například získání víza, podnikají pouze tři procenta Afričanů. Nejvíce jsou to lidé v Zimbabwe a v Lesothu.

Potenciální emigranti jsou více zastoupeni mezi muži (40 %) a obyvateli měst (44 %) než mezi ženami (33 %) a lidmi z venkova (32 %).

Zůstat na africkém kontinentu si podle průzkumu přeje téměř třetina respondentů, kteří emigraci zvažují. Do Severní Ameriky by chtělo 22 procent z nich, do Evropy 27 procent. Zůstat v Africe si přejí zejména obyvatelé jihoafrických států (58 %), v severní Africe to chce osm procent dotázaných.

Běženci ze Somálska. Ilustrační foto

FOTO: Abduljabbar Zeyad, Reuters

Nejčastějšími důvody emigrace jsou problémy s nalezením práce (44 %) a snaha o únik chudobě a ekonomickým obtížím (29 %). Kromě tíživých ekonomických podmínek má vliv na migraci i závislost na příjmech od rodinných příslušníků žijících v zahraničí. Na těch je podle průzkumu závislých 21 procent respondentů.