„Nemáme žádný zájem jakýmkoli způsobem ustoupit americkým požadavkům,“ řekla Čche podle agentury TASS na tiskové konferenci v Pchjongjangu, „nemáme ani žádný zájem se angažovat v jednáních tohoto druhu.“

„Nyní neplánujeme nové rozhovory s USA, a to až do doby, než změní svůj způsob kalkulace,“ řekla. Způsobem kalkulace myslela to, že KLDR chce částečné uvolnění sankcí za částečnou denuklearizaci, což USA odmítají.

Prezident Donald Trump a severokorejský předseda Kim Čong-un v Hanoji

FOTO: Evan Vucci, ČTK/AP

Čche řekla, že Kim po neúspěchu v Hanoji by mohl odstoupit od závazku dosáhnout dohody s USA, když viděl, že byl odmítnut návrh zrušit některé sankce výměnou za likvidaci hlavního jaderného zařízení KLDR. Podle ní Washington odhodil „zlatou šanci“ a varovala, že by Kim mohl znovu zvážit moratorium na raketové testy.

Na dotaz švédského velvyslance, zda nějaký test už nechystá, sdělila, že na to nemůže odpovědět, ale uvedla, že obyvatelé KLDR, zejména „představitelé armády a vojenskoprůmyslového komplexu, poslali předsedovi státní rady (Kim Čong-unovi) tisíce peticí, aby to nedělal“. Takové vyjádření naznačuje, že test se aktuálně neplánuje.

Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Čche uvedla, že Severní Korea je hluboce rozčarována, že selhala dvoustranná jednání mezi předsedou Kim Čong-unem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Hanoji. Obvinila ze selhání summitu Spojené státy s tím, že toho žádaly příliš a nebyly pružné: „Byly příliš zaměstnané prosazováním vlastních politických zájmů a neměly zájem dosáhnout výsledku.“

Pchjongjang viní z neúspěchu Boltona a Pompea

„Delegace KLDR zahájila rozhovory a předložila realistické návrhy

a prezident Trump dal najevo, USA mohou být pružné při dosažení dohody,“ popsala průběh rozhovorů. Podle ní se zvažovalo, že by se sankce zrušily, a v textu deklarace by bylo uvedeno, že mohou být obnoveny, pokud by KLDR obnovila svá jaderná zařízení.

Americký prezident Donald Trump hovoří při setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v Hanoji. Vpravo vpředu je bývalý ředitel severokorejské zpravodajské služby a vysoký stranický představitel Kim Jong-čchol.

FOTO: Evan Vucci, ČTK/AP

Dodala, že dvoustranné rozhovory mezi Kimem a Trumpem probíhaly dobře. Když se do nich zapojili ministr zahraničí Mike Pompeo a bezpečnostní poradce John Bolton, vnesli do nich „atmosféru nedůvěry a nepřátelství“.

Upozornila, že USA jednají podivně, když „zdůrazňují, že se KLDR zdržela během posledních patnácti měsíců testů a nepodnikly opatření k částečnému zmírnění sankcí“.

Podle USA diplomatická jednání pokračují



Vyjádření KLDR přišlo poté, co v pondělí americký vyslanec pro KLDR Stephen Biegun řekl, že Washington by neakceptoval postupnou denuklearizaci výměnou za částečné uvolnění sankcí. Současně ale dodal, že diplomatická jednání jsou velmi živá: „I když jsme za šest měsíců nedosáhli velkého pokroku, zůstáváme angažování v jednání s našimi partnery v Severní Koreji.”

Snížil význam satelitních záběrů zachycujících severokorejské aktivity na kosmodromu Sohe. V souvislosti s nimi varoval před unáhlenými soudy.