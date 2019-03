Novinky

Obviněn byl Australan bílé pleti, který si střelbu natáčel na video a 16minutový záznam pak zveřejnil na sociálních sítích. Uvedl, že se jmenuje Brenton Tarrant, napsal novozélandský server Stuff.

Když Australan startoval auto, prohlásil „Rozjíždíme párty.“ Pak jel k mešitě Al Noor, kde bylo asi 300 lidí, přičemž použil navigaci. Když vešel do mešity, několikrát vystřelil, než zbraň odhodil a vzal z vozu další. To bylo asi 13:40 (1:30 SEČ).

Brenton Tarrant, střelec z novozélandského Christchurche.

FOTO: Reuters

Cestou zastřelil člověka, který se pokoušel odplazit, a zastřelil dalšího na útěku. Pak vešel do místnosti, kde se pokoušeli lidé ukrýt. Video zachycuje, jak střílí do osob ležících na zemi. Poté vyběhl z mešity, vrátil se k autu pro další zbraň, střílel z ní už ve vchodu a v mešitě pokračoval v masakru. Když mešitu Al Noor opustil, zadal do GPS další adresu a odjel k mešitě v Linwoodu. Cestou ještě vypálil několik ran z auta.

Zbraně v autě použité při útoku v mešitách

FOTO: ČTK/AP

Australský premiér Scott Morrison označil masakr v mešitě za projev ultrapravicového terorismu. Muž nahrávku umístil na síť.

Zapojení dalších tří osob do masakru se upřesňuje. U jednoho podezřelého, zadrženého zvlášť, není jasné, zda měl s vraždami vůbec něco společného.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záchranáři ošetřují oběti střelby na Novém Zélandu. Zdroj: Reuters

Bush dodal, že v autě, které podezřelí použili, byly nalezeny dvě improvizované nálože. Jedna nebyla odjištěná a druhou zneškodnili zasahující policisté.

Záběr na vnitřek auta pachatele střelby v Christchurchi

FOTO: ČTK/AP

Bush také upřesnil počet obětí. Pode něj v mešitě Al Noor na ulici Deans zahynulo 41 lidí, sedm dalších v mešitě v Linwoodu a jeden člověk podlehl zraněním po převozu do nemocnice.

Čtěte také: Masakru v mešitě těsně unikli bangladéšští hráči kriketu

Policie zasahovala i v Aucklandu kvůli podezřelým balíčkům na nádraží, které později zneškodnila. Obě události spolu nesouvisely.