Lidé na nádraží v Káhiře uhořeli kvůli hádce dvou strojvůdců

Egyptské úřady zatkly a poslaly do vazby šest lidí, kteří jsou spojeni se středeční nehodou na káhirském vlakovém nádraží, při níž zemřely přes dvě desítky lidí, napsal server deníku The New York Times. Zadrženi byli dva dělníci, jejich asistent a strojvůdci dvou vlaků. Všem zadrženým prodloužil prokurátor vazbu o další čtyři dny.