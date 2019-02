„Vietnam prosperuje jako málo míst na Zemi. Severní Korea by na tom byla stejně, a velmi rychle, pokud by denuklearizovala,“ napsal Trump. Dodal, že potenciál je ohromný a pro jeho „přítele Kim Čong-una“ jde o velkou příležitost, jaká v dějinách téměř nemá obdoby.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!