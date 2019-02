Části mumií byly nalezeny při kontrole zavazadel v rentgenovém skeneru. Podle fotografií, které list zveřejnil, byly ostatky patrně ukryty uvnitř reproduktorů. Autentičnost nálezu následně potvrdili archeologové. Podle archeologa Imána Abdal Raúfa šlo o kusy dvou mumií, a to dvě nohy, levou ruku, paži a část trupu. Nález byl zkonfiskován a předán expertům. Bližší podrobnosti o pašerákovi list neposkytl.

#Egypt foils a #smuggling attempt of #mummies’ remains before traveling to Belgium. They are now at the #EgyptianMuseum for #Restoration #mummy #Media #news #antiquity #ministry #MinistyofAntiquities pic.twitter.com/XhIfE88Yfm