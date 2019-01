Novinky, DPA

„Vojáci vlasti neakceptuji prezidenta, který je dosazen temnými silami nebo se sám dosadil mimo právo,“ napsal ve tweetu ministr. Naráží na předsedu Národního shromáždění Juana Guaidóa, který vede opozici v boji proti Madurovi a ve středu se prohlásil úřadujícím prezidentem země. Vzápětí ho Spojené státy uznaly za hlavu Venezuely a také všechny latinskoamerické země.

Protesty proti Madurovu režimu zachvátily celou zem

FOTO: Carlos Eduardo Ramirez, Reuters

Maduro v reakci na tento krok s USA vypověděl diplomatické styky a nařídil diplomatům, aby do 72 hodin zemi opustily. To však Washington odmítá akceptovat. „Spojené státy neuznávají Madurův režim jako venezuelskou vládu. Stejně tak Spojené státy odmítají, že by bývalý prezident Nicolás Maduro měl pravomoc ukončit diplomatické vztahy,“ oznámil ministr zahraničí Mike Pompeo. Diplomatický personál proto Venezuelu neopustí.

Guaidó vzápětí po ultimátu Madura na Twitteru vyzval všechna velvyslanectví, aby jejich personál setrval v zemi a „ignoroval“ všechny ostatní výzvy.

Guiadóa uznala jako hlavu státu u většina jihoamerických zemí.

Postavila se za něj i Evropská unie a vyzvala Venezuelu, aby uspořádala svobodné volby. „EU plně podporuje Národní shromáždění jako demokraticky zvolenou instituci, jejíž pravomoci musí být obnoveny a respektovány,“ uvedla šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. „Občanská práva, svobody a bezpečnost všech členů Národního shromáždění včetně jeho předsedy Juana Guaidóa musí být dodržována a plně uznávána,“ dodala.