Novinky, ČTK

List The Washington Post s odkazem na své diplomatické zdroje spekuluje, že další schůzka vrcholných představitelů obou zemí by se mohla konat ve Vietnamu. Severokorejský vůdce má podle agentury Reuters v únoru přijet do Vietnamu na oficiální státní návštěvu.

Podle jihokorejské agentury Jonhap přiletěl bývalý šéf severokorejské tajné služby Kim Jong-čchol do Washingtonu komerčním letem z Pekingu. V Pekingu strávil na několik hodin při rozhovorech. Severokorejci plánované jednání s USA zřejmě konzultují s Čínou, která je hlavním diplomatickým spojencem Pchjongjangu. Podporu čínského vedení pro plánovaný druhý summit s Trumpem již v Pekingu počátkem ledna vyjednal sám vůdce KLDR Kim Čong-un.

Vůdci USA a KLDR se sešli poprvé na historické schůzce loni v červnu v Singapuru. Termín jednání byl oznámen právě poté, co se Kim Jong-čchol vydal do USA a sešel se v Bílém domě s americkým prezidentem.