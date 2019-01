Kunúnová v úterý znovu poslala tweet, že by ráda dostala azyl v jedné z těchto zemí. Připojila k němu doušku: „Chci, aby mi azyl udělila Kanada.”

I když Thajsko chtělo mladou ženu nejprve poslat zpět do Kuvajtu, odkud přiletěla, nakonec ustoupilo a nebude ji deportovat. Dívku také mohl navštívit zástupce Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Rahaf Kunúnová

FOTO: Reuters

Australská vláda uvedla, že je ráda, že případné udělení statutu uprchlíka posuzuje úřad OSN: „Jakákoli žádost Kunúnové o vízum z humanitárních důvodů bude pečlivě zvážena po posouzení UNHCR,“ uvedlo australské ministerstvo vnitra. Dalo najevo vděčnost, že Thajsko dívku nedeportovalo do Kuvajtu, ale uvedlo, že posouzení případné žádosti o azyl by si vyžádalo několik dní.

Z vyjádření ambasády současně plyne, že dívka, která původně letěla do Austrálie, neměla australské vízum, což byl zřejmě důvod, proč nemohla pokračovat v plánované cestě a proč ji thajské úřady chtěly vrátit do Kuvajtu. Podle dřívějšího prohlášení UNHCR ale Kunúnová platná australská víza má.

Dívka byla přesvědčena, že ji Thajsku zadrželi na žádost saúdskoarabských úřadů, které to ale popřely. Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí uvedlo, že žena byla na letišti v Bangkoku zadržena pro porušení thajských imigračních zákonů.

Potvrdilo se nicméně dívčino tvrzení, že jí byl zabaven pas. Saúdský chargé d´affaires Abdalláh Šuajbí totiž při jednání s Thajci mimoděk utrousil: „Měli jí radši vzít telefon místo pasu.”

Saudi Arabia charge d’affaires in Bangkok Mr. Alshuaibi said “they should have took her phone instead of her passport” Twitter account has changed the game against what he wished for me Original video was taken from @djboych9 pic.twitter.com/LylDuuwXop

I když Thajsko původně k případu přistupovalo jako k rodinné aférce a možné snaze vyhnout se sňatku, nakonec svůj postoj změnilo, byť není signatářem konvence OSN o uprchlících.

Kunúnová uvedla, že se bojí, že ji rodina zabije. Zřekla se islámu, což se může v Saúdské Arábii trestat i smrtí.

Hey I'm Rahaf. My father just arrived as I heard witch worried and scared me a lot and I want to go to another country that I seek asylum in

But at least I feel save now under UNHCR protection with the agreement of Thailand authorities. And I finally got my passport back🙏🏻❤️ pic.twitter.com/pQER7HDVi7