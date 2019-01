Embargo na dovoz ropy KLDR nepoložilo, vyrábí si syntetické palivo z uhlí

Mezi sankcemi, které měly silně postihnout Severní Koreu, je embargo na dovoz ropných produktů a vývoz uhlí. Pchjongjang však našel cestu, jak se s ním vypořádat, uvedly listy The Wall Street Journal a The Financial Times. Severní Korea z vytěženého uhlí syntetizuje plyn.