Z luxusní zaoceánské lodě záhadně zmizel během plavby mladý britský zpěvák

Plavba na výletní zaoceánské lodi Harmony of the Seas se stala osudnou pro dvacetiletého britského zpěváka Arrona Hougha, napsal server týdeníku Focus. Od Božího hodu po něm pátrá americká pobřežní stráž a pomáhá jí v tom vojenský vrtulník HC-130 Hercules, napsal list The Sun.