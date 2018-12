Novinky

„Jedna vlna se valila přes druhou. Mrštilo to se mnou přes celou kabinu. Skončila jsem pobitá a pořezaná. Jediné, co zůstalo nepoškozené, je trup a paluba,“ hlásila podle CNN a deníku The Guardian Goodallová, když vyslala nouzové volání. Přišla o plachtu i stěžeň.

Směrem, odkud britská jachtařka volala SOS, se ihned vydalo několik obchodních lodí. Ta nejbližší by mohla dorazit už během pátku.

Tichý oceán v oblasti, kde se trosečnice nachází, je ale rozbouřený, a záchrana tak bude velmi komplikovaná. Obchodní loď přirozeně není na podobné operace konstruována a její posádka cvičena.

Susie Goodallová

FOTO: Profimedia.cz

Existují dva pravděpodobné scénáře záchrany: buď by mohla námořnice na palubu lodi vylézt po žebříku, což je ale podmíněno tím, že na to bude mít dostatek sil, nebo by mohla posádka celou její jachtu vyzvednout v nákladní síti. Deset metrů dlouhá loď se ale může kdykoliv převrhnout. Musí totiž stále čelit pětimetrovým vlnám.

Trasa závodu Golden Globe Race.

FOTO: Wikipedia/Creative Commons

Britská jachtařka se účastnila 30 tisíc mil (přes 48 tisíc km) dlouhé závodní plavby Golden Globe Race kolem světa. Celkem osmnáct námořníků se 1. července vydalo na individuální plavbu z města Les Sables-d'Olonne na západě Francie letos 1. července. Více než polovina už ze závodu odstoupila. Zbytek je na moři už 158 dní.