ČTK

Virus eboly zabil 245 lidí v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde pokračují boje mezi ozbrojenými skupinami a místní domobranou. Špatná bezpečnostní situace znemožňuje adekvátně reagovat na šíření nákazy.

Epidemie v nestabilní části východního Konga, která propukla 1. srpna v obci Mangina, nyní překonala tu, která vypukla v Ugandě v roce 2000 a která měla 425 potvrzených případů nákazy. Horší byla jen epidemie, která v letech 2013 až 2016 zasáhla západní Afriku, kde bylo přes 28 000 potvrzených případů.

„Tento tragický milník jasně ukazuje složitost a vážnost epidemie,” uvedla lékařka Michelle Gayerová z neziskové organizace International Rescue Committee. Ta už koncem srpna varovala, že může jít o nejhorší epidemii v historii. [celá zpráva]

Prevenci ztěžují útoky



Proti ebole se nedaří zasáhnout. Koncem září byly kvůli útoku muslimské milice, který si vyžádal na dvacet mrtvých, načas pozastaveny preventivní akce proti šíření eboly. Očkovací centra sice zůstala otevřená, ale zdravotníci se už nesnažili vypátrat osoby, které přišly do styku s nakaženými. [celá zpráva]

Do bojů je v oblasti zapojeno sto různých vzbouřeneckých a kmenových milicí. Před násilím utekl z osmimilionového Severního Kivu do sousedních zemí milion lidí. Skončili v Tanzanii, Ugandě a Burundi. Panují obavy, že by se mezi uprchlíky se mohli objevit nakažení.

Od roku 1976, kdy byl virus eboly objeven, zasáhlo Kongo již deset epidemií. Ebola se šíří přímým kontaktem s krví či tělesnými výměšky nakažených. Virus způsobuje horečky a vnitřní i vnější krvácení, nemoci podlehne asi polovina nakažených, někdy je ale smrtnost devadesátiprocentní.