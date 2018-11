Novinky

Loď do přístavu vplula v doprovodu dvou torpédoborců třídy Arleigh Burke USS Curtis Wilbur a USS Benfold a raketového křižníku USS Chancellorsville, které jsou součástí stejné úderné skupiny letadlové lodi CSG 5.

Tentokrát Čína dala povolení, i když v pondělí americké bombardéry B-52 přeletěly nad spornými ostrovy v Jihočínském moři, na které si klade Peking nároky.

Skupina lodí z Úderné skupiny vedené nosičem USS Ronald Reagan ve Filipínském moři, kde ji doprovází japonský vrtulníkový torpédoborec JS Hyuga a bombardéry B-52 a letadla F/A-18 Super Hornet a F-15J.

FOTO: US Navy, Reuters

List South China Morning Post označil postup Číny jako nabídku olivové ratolesti v době zvýšeného napětí. „Nechat navštívit Ronalda Reagana Hong Kong před plánovanou schůzkou prezidentů v Argentině (v rámci setkání G20) je přátelské gesto,“ řekl vojenský expert z Pekingu Čou Čchen-ming. „Každý v Číně doufá, že po schůzce obou vůdců v Buenos Aires nastane příměří, protože obchod přinesl velký ekonomický prospěch,“ dodal.

V úterý byl velitel posádky v Hong Kongu pozván, aby navštívil s dalšími důstojníky americkou loď, kam ho přepravil americký letoun C-2 Greyhound. Mohli sledovat jak americký F/A-18 Super Hornet vzlétá z paluby lodě a zase na ní přistává.

Američtí námořníci na palubě letadlové lodi USS Ronald Reagan stojí na čestné stráži při návštěvě Hong Kongu.

FOTO: Reuters

Letadlová loď USS Ronald Reagan se účastnila spolu s dalším nosičem USS John C. Stennis cvičení v západním Pacifiku. Před několika lety USS John C. Stennis nemohl do hongkongského přístavu vplout kvůli sporům o Jihočínské moře. Peking si klade nároky na 90 procent jeho rozlohy, i když mezinárodní arbitráž mu práva upřela. Přesto tam buduje základny.

USA posilují svou přítomnost v Pacifiku kvůli čínskému postupu. Americké lodě pravidelně proplouvají okolo základny na uměle rozšířených Spratlyho ostrovech, aby ukázaly, že budou hájit právo na svobodnou plavbu, což často vede k třenicím. [celá zpráva]

Americká letadlová loď USS Ronald Reagan v hongkongském přístavu

FOTO: Reuters

Letadlová loď USS Ronald Reagan navštívila Hong Kong naposled vloni.