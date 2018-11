Novinky

Pád při přetažení, kdy se příliš prudce stoupá a s tím klesá rychlost, což vede ke ztrátě vztlaku, patří k častým příčinám havárií. Boeing proto instaloval do nové generace strojů 737 MAX zařízení, které v případě hrozby ztráty vztlaku automaticky sklopí nos letadla dolů. Jenže v manuálu tato informace uvedená není, stěžovaly si aerolinky Lion Air.

Redaktor agentury Reuters, který měl k dispozici operační manuál dodaný Lion Air, potvrdil, že zmíněná informace tam opravdu není.

Manuály jsme aktualizovali, tvrdí Boeing

Výkonný ředitel Boeingu Dennis Muilenburg minulý týden televizi Fox News řekl, že tato důležitá informace je dostupná ve výcvikovém manuálu.

Minulou středu mluvčí Boeingu uvedl, že společnost „nebude probírat jednotlivosti vyšetřování“ a že „už poskytla operátorům dvě aktualizace procedur pro danou situaci“. Mluvčí nicméně neupřesnil, kdy to výrobce letadel udělal.

Přidaly se i další aerolinky



Ke stížnosti letecké společnosti Lion Air se přidaly i další aerolinky včetně American Airlines, které oznámily, že o některých funkcích letadla nevěděli ještě předminulý týden. Asociace pilotů American Airlines uvedla, že piloti nebyli vyškoleni v ovládání nových prvků systému zabraňujícímu přetažení. „Nic takového jsme předtím neměli ve výcviku. V našich manuálech to nebylo,“ uvedl mluvčí unie pilotů této letecké společnosti Dennis Tajer, který letá na Boiengu 737.

Podobně se vyjádřil i předseda unie pilotů společnosti Southwest Jon Weaks: „Nemám z toho radost. Jak se mohlo něco takového stát? Chceme, aby nám byla informace poskytnuta, aby naši piloti, naši cestující a naše rodiny byli v bezpečí.”

Nos mohl jít dolů kvůli datům z vadného měřiče



Sám o sobě by tento systém neměl způsobit havárii, jenomže havarovaný boeing měl při posledních čtyřech letech problémy s měřičem úhlů náběhu AoA. Před osudným letem byl měřič vyměněn. Problém s AoA zaregistrovaly také americké aerolinky Southwest, během tří týdnů před osudnou havárií musely vyměnit senzor u dvou svých letadel.

Pokud by na nesprávné údaje AoA zareagoval automatický systém, který má zabránit ztrátě vztlaku, namířil by nos letadla k zemi, i když by pro to nebyl důvod.