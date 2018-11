Novinky, ČTK

Advokát Saif Mulúk agentuře AFP sdělil, že musel odejít, aby mohl Bibiovou dále zastupovat.

Radikální islamisté v Pakistánu protestují proti osvobození křesťanky

FOTO: Muhammad Sajjad, ČTK/AP

Bibiová byla v roce 2010 odsouzena k absolutnímu trestu za urážku proroka Mohameda. Pákistánský nejvyšší soud ji ale tento týden zprostil viny, což vyvolalo protesty radikálních muslimů po celé zemi. Urážky proroka se žena měla dopustit při hádce s muslimskými spolupracovníky. Podle soudu ale byly důkazy chabé a její přiznání vynucené davem, který ji hrozil zabít.

FOTO: ČTK/AP

Demonstranti i nyní požadovali, aby žena byla veřejně oběšena, a domáhali se rovněž trestů smrti pro soudce, kteří vyřkli osvobozující verdikt. Pákistánské úřady poté propuštění Bibiové odložily.

Radikální islamisté požadují veřejnou popravu ženy

FOTO: K.M. Chaudary, ČTK/AP

Podle advokáta byla Bibiová v sobotu stále ve vězení na neupřesněném místě v Pákistánu.

Pákistánská islamistická strana Tehríke Labajk (TLP), která protesty rozpoutala, nakonec uzavřela dohodu s vládou, podle níž Bibiová nebude smět opustit zemi. Advokát Mulúk dohodu nazval "bolestivou". Předtím uvedl, že bezpečnost bude mít žena jistou jen po odchodu do některé západní země. Měla dostat nejméně dvě nabídky na azyl v zahraničí.

Dcery Asia Bibiové s její fotografií

FOTO: Adrees Latif, Reuters

"Nemohou ani provést příkaz nejvyššího soudu v zemi," řekl AFP, než nastoupil do letadla mířícího do Evropy. "Musím zůstat naživu, abych mohl dále bojovat za Asii Bibiovou," řekl. Ujišťuje, že se kvůli své klientce do země vrátí, potřebuje ale, aby vláda zajistila bezpečnost.