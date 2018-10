Není to žádné zemětřesení. Tak zhodnotil výsledky komunálních voleb prezident Miloš Zeman. V žádné ze stran podle něj nemusejí páchat sebevraždu. Zeman také prohlásil, že nevidí jediný důvod, proč by výsledky voleb měly otřást vládní koalicí... Celý článek Není to ani na otevírání šampaňského, ani na sebevraždu, zhodnotil Zeman volby»