Novinky

„Kde seženou nějaké jídlo, netuší 8,4 miliónu Jemenců. Většina z nich má možnost něco sníst jednou za dva dny,“ uvádí koordinátorka humanitární pomoci OSN Lise Grandeová. Hladem podle ní trpí 5,2 miliónu jemenských dětí. Obyvatele ničí nejen zoufalý nedostatek potravin, ale také nálety, nedostatek vody a nemoci.

Děti nemají ani sílu, aby plakaly.

FOTO: Hammadi Issa, ČTK/AP

V důsledku války zaměstnanci veřejného sektoru dostávají výplatu buď se zpožděním, ale nejčastěji za poslední roky nedostali vůbec žádné peníze. Ceny potravin jsou přitom o 68 procent vyšší než před začátkem války a jemenský rijál za tuto dobu ztratil 180 procent své hodnoty. Na humanitární pomoc je v zemi odkázáno 75 procent civilistů.

Běžný obrázek z nemocnice v hlavním městě Saná

FOTO: Khaled Abdullah, Reuters

Situace dětí se v Jemenu zhoršuje každým dnem. „Milióny dětí nevědí, kdy a zda vůbec dostanou najíst. Když jsem navštívila nemocnici na severu země, vyhladovělé děti tam ležely a neměly ani sílu plakat,“ popisuje situaci Helle Thorningová-Schmidtová, šéfka charitativní organizace Save the Children.

Nefunkční přístav může katastrofu ještě zhoršit



„Válka může v Jemenu zabít celou generaci dětí, které ohrožuje bombardování, hlad a nemoci, jako je například cholera, které se dá za normálních okolností zabránit,” dodala Thorningová-Schmidtová.

Jemen je na pokraji hladomoru.

FOTO: Hammadi Issa, ČTK/AP

Momentálně velkou hrozbu představují boje v okolí klíčového přístavu Hudajdá, přes který se do částí Jemenu ovládaných povstalci dostává většina potravinové pomoci pro civilisty, píše server týdeníku Der Spiegel. „Pokud by se dodávky přerušily, hladovění by mohlo mít bezprecedentní rozměry,“ upozorňuje organizace Save the Children.

Jemenské provládní jednotky podpořené arabskou koalicí v čele se Saúdskou Arábií totiž získaly kontrolu nad hlavní silnicí spojující přístavní město Hudajdá s metropolí Saná. Vojáci zablokovali hlavní zásobovací trasu, kterou využívají šíitští povstalci kontrolující obě města.

Město Hudajdá je v rukou povstalců od roku 2014 a v současnosti čelí od 13. června ofenzívě provládních sil. Boje byly na několik dnů přerušeny kvůli mírovým rozhovorům, které se měly konat minulý týden v Ženevě pod záštitou OSN. Rozhovory ale skončily fiaskem. Zástupci povstalců na ně totiž nedorazili a koalice následně ofenzívu obnovila.

Jemen sužuje konflikt, v němž proti sobě bojují menšinoví šíitští Húsíové podporovaní šíitským Íránem a vláda prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, které od března 2015 pomáhá Západem podporovaná koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Válka si už vyžádala na 10 tisíc lidských životů a přinutila přes tři milióny lidí opustit domovy.