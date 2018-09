Jebi jako první zasáhl v 14:10 (7:10 SELČ) Kobe. Je už 21. letošním tajfunem a je podle agentury Bloomberg nejsilnější bouří za 25 let. Vítr na Šikoku zatím dosáhl rychlosti 166 km/h, v nárazu v prefektuře Wakajama na Honšú však bylo naměřeno 206 km/h, což znamená že spadá do druhé nejsilnější kategorie na škále japonského meteorologického úřadu.

Vlny bičují rybářský přístav Aki

FOTO: Kyodo, Reuters

Této síly tajfun dosáhl naposledy v roce 1993. Očekává se, že při přílivu stoupne hladina moře až na 2,8 metru, což je více než v roce 1961, kdy tajfun Nancy zabil 194 lidi, uvedl list Mainiči.

Kvůli tajfunu byla nařízena rozsáhlá evakuace, protože postihl jednu z nejhustěji obydlených oblastí. Doporučena byla 680 000 lidem, neboť hrozí záplavy a sesuvy půdy, uvedla agentura Bloomberg.

Vysoké vlny v přístavu Aki

FOTO: Ichiro Banno, ČTK/AP

Už v úterý ráno v oblasti napršelo 87 mm, do středečního rána však může podle předpovědi činit úhrn srážek až 50 cm.

Zavřeno bylo letiště Kansai v ósacké prefektuře a zrušeno na 600 letů. Japonské dráhy zastavily vlaky na několika hlavních tratích, nejezdí ani šinkansen mezi Ósakou a Okajamou a zrušeno bylo i mnoho spojů mezi Tokiem a Ósakou. Nevyplouvají ani trajekty mezi oblastí Kansai a ostrovem Šikoku.

Dvojice pozoruje vlny bičující pobřeží města Širahara v prefektuře Wakajama na Honšú.

FOTO: Yosuke Mizuno, ČTK/AP

Bez proudu je 350 000 odběratelů. Toyota zastavila výrobu ve většině svých závodů, Honda pak v továrně v Suzuce. Některé fabriky ponechaly uzavřené i firmy Kyocera, Murata, Panasonic a Shiseido. Uzavřené zůstaly i školy.

11:50 am. Eyewall of #Typhoon #JEBI very close. Extremely turbulent. Debris flying. In Gobo. 973 mb. #HurricaneMan pic.twitter.com/4ZGR5YfGS9